BARI - Lunedì 6 novembre alle ore 21.00 al Teatro Piccinni di Bari in scena “Seasons”, spettacolo-evento di musica, danza e tecnologia con I Solisti Filarmonici Italiani e tre violinisti solisti, Federico Guglielmo, Alessandro Quarta e Dino De Palma.Seasons è un progetto multiforme, che unisce musica, danza, immagini, nuove tecnologie in un unicum spettacolare incentrato sul tema delle stagioni. Ideato dal direttore artistico della Camerata Musicale Barese, Dino De Palma, qui impegnato anche in veste di violinista, il programma musicale propone i tre cicli di stagioni di Vivaldi (solista Federico Guglielmo), Piazzolla (solista Alessandro Quarta) e Richter (Dino De Palma), affiancati tra loro, quasi che i tre compositori collaborassero ad un’opera nuova.Il violino attraversa così la storia dal barocco di Vivaldi alla musica popolare argentina del Novecento, il tango di Astor Piazzolla, fino ad arrivare alla modernità di Richter, che ricompone l’originale vivaldiano in modo del tutto nuovo e inaspettato. Come in una galleria, le tre opere d’arte vengono avvicinate per trasformarsi in un nuovo unico tutto. La proposta musicale è poi accompagnata da altri e simultanei linguaggi: la celebre opera di Vivaldi, uno deibrani più celebri del barocco italiano, sarà “accompagnata” dalla visione di luoghi suggestivi della Puglia nelle quattro stagioni, perfettamente sincronizzata con la musica; le Cuatro Estaciones Porteñas scritte da Astor Piazzolla tra il 1965 e il 1970 convivranno con le nuove tecnologie, con giochi di luci ed effetti davvero strabilianti, che porteranno l’orchestra in una dimensione tridimensionale, sospesa, piena di suggestione; The Four Seasons – Vivaldi recomposed di Max Richter, che nel 2012 ricompone e reinterpreta in chiave postminimalista i concerti per violino, archi e basso continuo di Antonio Vivaldi, è invece accompagnato dalla danza, con coreografie contemporanee di Domenico Iannone e Sabrina Speranza perfettamente in linea col messaggio moderno e minimale del compositore britannico. La parte danzata è affidata alla Compagnia AltraDanza.Una serata in cui tradizione e innovazione prendono forma e sperimentano strade raramente percorse prima, grazie all’inventiva e alla creatività del visual artist Leandro Summo, dello stage designer Nicola D’Agnelli e delle luci di Roberto De Bellis.La parte musicale, che vede in scena uno dei gruppi cameristici più rinomati d’Italia, I Solisti Filarmonici Italiani, che vanta decine di incisioni per le più grandi etichette e tournée in tutto il mondo, affida a Federico Guglielmo l’interpretazione del ciclo di Vivaldi. Solista dalla lunga e consolidata carriera, con alle spalle il primo premio al Concorso Internazionale Vittorio Gui di Firenze, Guglielmo si è esibito in alcune delle più famose sale da concerto del mondo. Come solista e direttore d'orchestra si è guadagnato una fama crescente portando il suo stile e la sua consapevolezza storica insieme a un approccio innovativo sia agli ensemble da camera di strumenti d'epoca che alle moderne orchestre sinfoniche.Piazzolla rivivrà nell’esuberanza e nel virtuosismo di un fuoriclasse del violino, il pugliese Alessandro Quarta.Violinista, polistrumentista e compositore, Quarta è cresciuto musicalmente con direttori del calibro di Maazel, Inbal, Dutoit, Rostropovich, Chung, Pretre, Metha, ricoprendo per loro il ruolo di violino di spalla e suonando sotto la loro direzione nelle sale più prestigiose del mondo nel corso di tournée in Europa, America, Cina, Giappone, Medio Oriente.Acclamato dalla CNN nel 2013 come “musical genius”, Quarta è stato premiato nel 2017 a Montecitorio come “migliore eccellenza italiana nel mondo” per la musica. Negli ultimi anni ha riscosso un successo strepitoso il suo brano Dorian Graycomposto, arrangiato ed eseguito live in prima mondiale con Roberto Bolle all’Arena di Verona e successivamente riproposto a Caracalla a Roma, al Teatro Carlo Felice di Genova, al Pala De André di Ravenna, ecc.Ospite a Sanremo 2019 nella sera dei duetti, invitato da Il Volo con il brano Musica che Resta, Quarta è stato anche ospite nella manifestazione Notte della Taranta, in diretta su RAI 2, dove si è esibito con grandissimo successo di pubblico davanti a 220.000 spettatori. Apprezzatissima l’apertura del concerto del Primo Maggio a Roma nel 2015, sempre in diretta Rai.Infine il ciclo di Richter è affidato a Dino De Palma, solista e camerista apprezzato e attivo a livello internazionale. De Palma si è esibito in tutto il mondo in sale e teatri come la Carnegie Hall e il Lincoln Center a New York, la Sala Tchaikowsky a Mosca, il Teatro Coliseum a Buenos Aires, il Centro Pompidou a Parigi, il Seoul Art Center a Seul, l'Auditorium Nazionale di Madrid, il Teatro Solis a Montevideo, la Smethana Hall di Praga, il Teatro Music Hall di San Pietroburgo, il Teatro Gyvataim di Tel Aviv e molti altri. Ha affiancato artisti del calibro di Uto Ughi, Enrico Dindo, Jerry Lewis, Bart Bacarach, Liza Minnelli, Charlie Haden, Roberto Benigni, Vittorio Gassman, Andrea Bocelli, Gigi Proietti, Sergio Castellitto, Margaret Mazzantini, Placido Domingo. Ha inciso per BMG, Bongiovanni di Bologna, Velut Luna di Padova, Amadeus, Arcana (gruppo editoriale Outhere).Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.Biglietti in vendita presso gli uffici della Camerata in Via Sparano 141 (tel. 080/5211908) tutti i giorni dal lunedì al venerdì mattina e pomeriggio e sabato solo mattina, e on line su www.cameratamusicalebarese.it e www.webtic.it.I biglietti sono acquistabili dalle ore 19.30 anche la sera del concerto direttamente al botteghino del Teatro Piccinni.