Femminicidio, prevenzione a Brindisi: una riflessione del presidente di 'Uniti per lo Sport' Carmine Iaia

BRINDISI - Di seguito una riflessione del Presidente della ASCR "Uniti per lo Sport" M° Carmine Iaia dopo l'ennesimo caso di femminicidio: - Di seguito una riflessione del Presidente della ASCR "Uniti per lo Sport" M° Carmine Iaia dopo l'ennesimo caso di femminicidio:





"In Italia si è raggiunta la terribile quota di 105 donne vittime di femminicidio solo nel 2023. Un dato che sottolinea come questo terribile fenomeno sia purtroppo in aumento rispetto agli anni precedenti.

Sono arrabbiato, stanco di questo continuo massacro, deluso dalla apparente impotenza. Non ho mai avuto timore di nulla nella mia vita ma questa volta temo che ci stiamo incanalando verso una sorta di abitudine a tutto ciò, ed io non posso e non voglio credere che ci si possa rassegnare a tutto questo martirio, perché so che c’è da 'combattere' ed io, che non sono abituato ad arrendermi, ho la convinzione che puntando tutti nella stessa direzione possiamo farcela. Anzi, dobbiamo farcela, è un impegno!!!.

Da anni la condanna della violenza, in qualsiasi ambito, è il mio punto di riferimento: nelle palestre, nelle scuole, nei centri sportivi. E sto seriamente pensando di lanciare importanti progetti anche nelle aziende, nelle fabbriche, sui posti di lavoro, incontrando le persone, intercettando situazioni difficili, cercano di andare al nocciolo del problema.

Quelle motivazioni che mi hanno sempre mosso verso questa direzione da maestro di Pugilato, sono le stesse che abbiamo riportato e ho riconosciuto oggi, in qualità di Presidente di 'Uniti per lo sport', nelle 30 associazioni sportive, condivise pienamente da presidenti ed istruttori che le rappresentano, tutti altamente motivati dalla necessità di poter fare qualcosa, condividendo quella volontà di porre un freno a minacce, soprusi, atti di violenza e costrizioni che provocano sofferenza fisica, sessuale o psicologica di cui spesso molte donne, purtroppo, sono vittime.

Sono anche disponibile a valutare idee o iniziative da parte di tutti coloro che vogliono fare un passo verso questa direzione, che si tratti di risoluzione di problemi, manifestazioni o altro, è molto semplice contattarmi.

Mi troverete sempre in prima fila.

A quelle donne che si sentono sbagliate, preoccupate per la loro relazione, impaurite dal proprio partner o insicure di qualcosa, vorrei segnalare che l’amore apre le ali non te le tarpa, inebriatevi di un amore che sia limpido e sincero, quello che fa stare bene, siate più attente e decise nell’allontanarvi sin da subito dalle relazioni tossiche, quelle che possono diventare pericolose; sopraffazione e dominio non sono mai amore.

E a tutti gli altri ricordare: 'Non bisogna insegnare alle donne nel difendersi dagli uomini ma agli uomini a saper trattare le donne'".





M° Carmine Iaia

Presidente ASCR "Uniti per lo Sport"