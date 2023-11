Gaza sotto assedio, Hamas: 'Obiettivo guerra permanente'

Continua l'assedio di Gaza City da parte dell'esercito israeliano. Una fonte vicina ad Hamas conferma che ci sono trattative in corso per la liberazione di 12 ostaggi, di cui 6 americani, in cambio di tre giorni di tregua. Un bombardamento israeliano ha provocato la distruzione della moschea Khaled Ben al-Walid, uno dei simboli della città di Khan Yunes, a Sud di Gaza.I leader di Hamas sono "uomini morti che camminano" poiché è solo questione di tempo prima che vengano "catturati o uccisi" dalle forze israeliane: lo ha dichiarato il portavoce delle Forze di difesa israeliane, Jonathan Conricus, a Sky News Australia. La "direttiva" è quella di "uccidere o catturare" tutti i leader di Hamas "che hanno pianificato, facilitato ed eseguito il massacro omicida del 7 ottobre in Israele", ha aggiunto.Intanto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha paragonato il numero di bambini uccisi a Gaza con il bilancio dei conflitti nel mondo di cui dà conto ogni anno al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.