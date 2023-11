Centro Anspi Santa Annunziata: 'Appello alla solidarietà dopo un atto di vandalismo'

BARI - Il Centro Anspi Santa Annunziata, situato nel cuore di Barivecchia, ha recentemente dovuto affrontare un evento sfortunato che ha messo in luce la forza della comunità e la necessità di solidarietà. In una denuncia social pubblicata sul loro profilo Facebook, i membri del centro hanno raccontato come il loro spazio accogliente sia stato violato da ignoti in pieno giorno."Per rispetto al territorio non abbiamo mai chiuso le nostre porte, sempre aperte per qualsiasi ragazzo volesse entrare, utilizzare il biliardino o il ping pong", si legge nel post. Questa dichiarazione riflette l'atteggiamento aperto e inclusivo del centro, che si è sempre sforzato di essere un luogo accogliente per i giovani del quartiere.Tuttavia, durante un giorno come tanti altri, mentre i membri del Centro Anspi Santa Annunziata erano impegnati nelle attività quotidiane, si sono visti rubare la bici di un giovane volontario. Questo giovane universitario si era dedicato con amore e dedizione ai ragazzi del quartiere, anche se lui stesso non apparteneva a quel territorio. Il furto della sua bicicletta è stato un colpo doloroso per la comunità.Ma ciò che ha ferito di più non è stata solo la perdita materiale, ma il fatto che nessuno abbia visto nulla o abbia reagito. Questo atto di vandalismo ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e la responsabilità condivisa all'interno del quartiere.Nel post su Facebook, il Centro Anspi Santa Annunziata ha espresso il desiderio di continuare a creare legami e relazioni con i giovani, incoraggiandoli a credere in un mondo migliore e a trovare una strada che porti a Cristo, sempre presente con il suo sostegno.In un gesto di apertura e solidarietà, il centro ha lanciato un appello alla comunità: "Se avete una bicicletta da donare al nostro volontario, anche se un po' scassata, sarebbe un gesto di generosità che ci aiuterebbe a superare questo momento difficile."Questa storia è un promemoria della forza della comunità e della determinazione nel cercare il bene anche quando si è affrontati da atti di vandalismo. Il Centro Anspi Santa Annunziata continuerà a svolgere il suo importante lavoro nel quartiere, con la speranza che tali eventi siano l'eccezione e non la regola, e che la solidarietà possa sempre prevalere.