Alluvione Toscana, Emiliano e Giani a Campi Bisenzio con la colonna mobile della Protezione civile

BARI - Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, insieme al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, si è recato nel pomeriggio a Campi Bisenzio, uno dei Comuni toscani più colpiti dall’alluvione, dove in questi giorni sta operando la colonna mobile della Protezione civile pugliese. 63 le persone arrivate dalla Puglia, tra volontari e dipendenti regionali, con i mezzi della protezione civile (idrovore, gruppo elettrogeno, 19 fuoristrada pick-up, bobcat, 2 escavatori, motopompa, 2 elettropompe, 4 torre faro).Sul posto anche il consigliere delegato Maurizio Bruno, l’ing. Barbara Valenzano, responsabile Operazioni e Gestione Emergenza, insieme al dott. Pirone per il Supporto Soup, dott. Ciliberti per la Colonna mobile e ing. Verdiani per il Supporto Rischi e Strutture. Il presidente Emiliano si è recato nel Coc, Centro operativo comunale, e ha partecipato alla riunione di coordinamento con tutte le forze impegnate sul territorio, tra le quali la delegazione della protezione civile pugliese.“Vorrei esprimere profonda gratitudine nei confronti di tutti i volontari della Protezione Civile della Regione Puglia - ha dichiarato il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri - per il loro intervento in queste ore così drammatiche per i nostri territori della Piana Fiorentina.L’impegno e la dedizione con cui stanno lavorando sono di assoluto bisogno. Saremo sempre grati a questi ragazzi, ci stanno aiutando tantissimo per riuscire a vedere la fine di questa emergenza”.