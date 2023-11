Giulia in un audio, 'Vorrei che Filippo sparisse'

PADOVA - La tragica vicenda legata all'omicidio di Giulia Cecchettin continua a suscitare sconcerto e dolore. Emergono nuovi dettagli dal messaggio audio inviato dalla ragazza alle amiche, in cui esprimeva le sue angosce legate all'ex fidanzato, Filippo Turetta, attualmente indagato per il suo omicidio e in attesa di estradizione dalla Germania.Nel messaggio, Giulia confessava: "Mi sento in una situazione in cui vorrei che sparisse, vorrei non avere più contatti con lui". La giovane manifestava il desiderio di allontanarsi da Turetta, ma esprimeva anche una profonda preoccupazione per il suo stato emotivo: "Mi sento in colpa, perché ho troppa paura che possa farsi male in qualche modo".Giulia raccontava degli appelli di Filippo, descrivendo le sue parole come un possibile ricatto emotivo: "Lui mi viene a dire cose del tipo che è superdepresso, che ha smesso di mangiare, che passa le giornate a guardare il soffitto, che pensa solo ad ammazzarsi, che vorrebbe morire". Le affermazioni di Turetta contribuivano a instillare in Giulia un senso di colpa e impotenza.Il messaggio audio rivela ulteriori dettagli sul peso emotivo che Giulia stava affrontando a causa della relazione con l'ex fidanzato. La giovane esprimeva il desiderio di sparire dalla sua vita, ma la paura e la sensazione di responsabilità per il benessere di Turetta la trattennevano.