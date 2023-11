Grave incidente per ambulanza del 118 a Bitonto: autista in codice rosso

BITONTO - Questa notte, l'ambulanza India della postazione del 118 di Bitonto è rimasta coinvolta in un grave incidente mentre faceva ritorno dal Policlinico di Bari. L'ambulanza, per evitare una collisione con un'auto che stava entrando in un distributore di benzina, ha compiuto una brusca manovra, andando a impattare contro il muretto di un ponte.Per fortuna, l'impatto è avvenuto con la parte anteriore dell'ambulanza, evitando così il rischio di finire nella scarpata. Purtroppo, l'autista soccorritore è rimasto ferito e è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso per ulteriori accertamenti sulla dinamica dell'incidente.Gli altri occupanti dell'ambulanza, tra cui infermieri e soccorritori, non hanno riportato ferite gravi. L'incidente rappresenta un grave rischio per gli operatori del 118, che ogni giorno si dedicano a salvare vite umane. Al momento, le autorità stanno indagando per chiarire i dettagli dell'accaduto e garantire l'adozione di eventuali misure preventive per evitare simili episodi in futuro.