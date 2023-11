Grave incidente sulla Provinciale 6 tra Copertino e Leverano: motociclista in condizioni critiche

COPERTINO - Ieri sera, un grave incidente si è verificato sulla Provinciale 6, comunemente conosciuta come la circonvallazione che collega Copertino a Leverano. Nello scontro, un'auto e una motocicletta sono stati coinvolti, con conseguenze che hanno sfiorato il dramma.Il motociclista, un uomo di 45 anni originario di Leverano, è stato gravemente ferito quando, all'altezza di una stazione di servizio, ha cercato di evitare l'impatto con un furgone che proveniva dalla sua destra. Nel tentativo di evitare la collisione, è finito violentemente contro un'auto che viaggiava nella direzione opposta. Il motociclista è stato trasportato in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce dai sanitari del 118 giunti sul luogo dell'incidente. Le sue condizioni sono descritte come gravi.Anche l'uomo al volante dell'auto coinvolta nell'incidente e il suo figlio di due anni, che era a bordo, sono in condizioni preoccupanti. Fortunatamente, il conducente del furgone è rimasto illeso.Le autorità stanno indagando sulle circostanze esatte dell'incidente al fine di determinare le responsabilità.