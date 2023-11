Incidente mortale su Corso Alcide de Gasperi, ancora sotto sequestro il tratto

BARI - Il Comune di Bari ha intrapreso azioni decise dopo l'incidente in cui è caduto Matteo Cappellutti, riasfaltando il tratto di corso Alcide De Gasperi coinvolto nella tragedia. Tuttavia, nonostante l'intervento, il tratto di strada rimane recintato e sotto sequestro.L'intervento è stato avviato in risposta a una diffida del Comune nei confronti di Acquedotto Pugliese ed Enel. I lavori, che comprendono il risanamento della rete fognaria e la sostituzione dei cavi della corrente elettrica, sono stati affidati a due ditte locali. Entrambi i direttori tecnici delle ditte sono attualmente iscritti nel registro degli indagati nell'ambito di un'inchiesta che ipotizza il reato di omicidio colposo.Le indagini sono in corso per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente e valutare se lo stato del tratto di strada abbia avuto un impatto diretto sulla tragedia di Matteo.