Istituto Superiore di Scienze Religiose Metropolitano 'don Tonino Bello' di Lecce: Antonio Bergamo nuovo direttore

LECCE - L'Istituto Superiore di Scienze Religiose Metropolitano "don Tonino Bello" di Lecce ha annunciato con grande soddisfazione che il Gran Cancelliere della Facoltà Teologica Pugliese, S.E. mons.Giuseppe Satriano, ha nominato il Prof. Antonio Bergamo Direttore dell'ISSRM "don Tonino Bello" per il prossimo triennio. Tale incarico rappresenta il riconoscimento e la conferma del suo valido operato, rinnovandolo per un secondo mandato.Il Moderatore dell'Istituto, S.E. mons.Michele Seccia, ha espresso la sua contentezza per la rapida conferma, evidenziando la stima e il consenso attorno alla figura del Prof. Antonio Bergamo. "Sono sicuro che l'ottimo lavoro continuerà a portare frutti, come riscontriamo dai tanti studenti che completano il loro percorso di studi", ha dichiarato mons.Seccia.Il Prof. Antonio Bergamo, presbitero dell'arcidiocesi di Lecce, è stato oggetto di congratulazioni da parte del prof.Vito Mignozzi, Preside della Facoltà Teologica Pugliese, a cui l'ISSRM è collegato. Il Prof. Mignozzi ha augurato al neo-Direttore di proseguire il fruttuoso lavoro iniziato nel precedente mandato, a servizio della comunità accademica.Il Prof. Bergamo, oltre alla sua attività sacerdotale, ha un brillante percorso accademico. Ha conseguito il Dottorato congiunto in Teologia e in Fondamenti e prospettive di una cultura dell'unità presso la Facoltà Teologica Pugliese e presso l'Istituto Universitario "Sophia" di Firenze. Attualmente, è professore straordinario dell'ISSRM "don Tonino Bello" e professore invitato della Facoltà Teologica Pugliese, dove insegna Antropologia teologica ed escatologia.Il Prof. Bergamo è noto anche per le sue pubblicazioni di spicco nel campo teologico, tra cui "Identità reciprocanti. Figure e ritmica di antropologia trinitaria" (2016), "Levinas e la curvatura dello spazio intersoggettivo" (2018) ed "Essere, tempo e Trinità" (2021).La comunità accademica, docenti e studenti, rivolgono al Prof. Bergamo i più sinceri auguri per il suo incarico, auspicando nuovi sviluppi positivi per il futuro dell'Istituto e il suo continuo servizio alla missione della Chiesa.