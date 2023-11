MODUGNO (BA) - Il prossimo 23 novembre si terrà l’evento "Recruiting Day" per Officine Tecnosider srl, consolidata azienda specializzata nella produzione di lamiere nell’ambito di grandi opere di costruzione, recipienti a pressione, infrastrutture, automotive e settore navale. - Il prossimo 23 novembre si terrà l’evento "Recruiting Day" per Officine Tecnosider srl, consolidata azienda specializzata nella produzione di lamiere nell’ambito di grandi opere di costruzione, recipienti a pressione, infrastrutture, automotive e settore navale.





La giornata, alla quale parteciperanno i rappresentanti dell’azienda friulana, sarà dedicata alla selezione dei candidati interessati alle seguenti offerte di lavoro:





ADDETTO CARROPONTE (Rif. offerta 10933/2023)









MANUTENTORE ELETTRICO (Rif. offerta 10907/2023)









ADDETTO OSSITAGLIO (Rif. offerta 10937/2023)





ADDETTO SPIANATRICE (Rif. offerta 10910/2023)









ADDETTO CESOIA (Rif. offerta 10935/2023)





Durante l’evento verrà selezionata una rosa di candidati i quali, nel mese di Dicembre 2023, parteciperanno ad una settimana di formazione della durata di 40 ore; al termine dell’Academy saranno rilasciati gli attestati dei corsi accreditati utili nell’ambito dell’Accordo Stato-Regioni.

Di seguito alcuni dettagli utili:





Tipologia di contratto proposto: al termine dell’Academy, ai primi candidati selezionati si proporrà, previo trasferimento in Friuli-Venezia Giulia, contratto iniziale di somministrazione a tempo determinato di 3 mesi (inizio contratto gennaio 2024) con possibile proroga di ulteriori 3 mesi (in caso di esito positivo dell’addestramento sempre con contratto in somministrazione). Per i primi 6 mesi l’azienda Officine Tecnosider metterà a disposizione dei candidati fuorisede un appartamento (utenze incluse).

Al superamento dei 6 mesi, con esito positivo, verrà offerto un contratto a tempo indeterminato presso la sede dell’azienda di SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) - FRIULI-VENEZIA GIULIA.

N.B.: il Recruiting Day è previsto per giovedì 23 novembre 2023 dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 16:30 presso il Centro per l’impiego di Bari 2 - via delle Magnolie, 6 - Modugno, Zona Industriale - Ba.