Operazione ad alto impatto contro i furti d'auto nella Provincia di Barletta Andria Trani

ANDRIA - In seguito alle direttive del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, la Questura di Andria, insieme ai rinforzi nella Provincia di Barletta-Andria-Trani, ha condotto un'operazione ad Alto Impatto per contrastare il dilagante fenomeno dei furti d'auto, situando la provincia tra le prime posizioni nella statistica nazionale di questa tipologia di reato.L'operazione ha coinvolto le città di Andria, Barletta, Trani e Bisceglie, con il IX Reparto Volo di Bari partecipante per agevolare il recupero di auto rubate sorvolando le aree rurali. Durante le operazioni, che hanno incluso circa 70 posti di controllo, sono state identificate circa 2700 persone, di cui circa 350 con precedenti penali, e controllati circa 1300 veicoli.Un aspetto rilevante dell'azione è stato il coinvolgimento delle forze dell'Arma dei Carabinieri, che ha condotto servizi preventivi e repressivi in sinergia con il personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” e della SIO dell’11 Rgt. “Puglia”.Numerosi sequestri sono stati effettuati, incluso un'area privata con un'attività abusiva di rivendita di pezzi di ricambio di auto usate. Inoltre, sono stati rinvenuti oltre 250 pezzi di auto rubate, imballati e pronti per il mercato illecito, del valore di circa 700.000 euro, all'interno di alcuni garage sequestrati.Le autorità hanno esteso la loro azione con 19 perquisizioni nell'intero territorio della BAT, focalizzandosi anche su cave, spesso utilizzate come deposito di auto rubate. Tali operazioni, condotte con l'ausilio di strutture investigative dedicate, sono destinate a continuare nei prossimi mesi, mirando a debellare il fenomeno dei furti d'auto nella provincia.