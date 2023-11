Pd in piazza a Roma, Schlein: 'Accordo Albania viola Costituzione'

Elly Schlein fb

ROMA - Il Partito Democratico (Pd) ha fatto sentire la propria voce in una manifestazione a Piazza del Popolo, Roma, con l'obiettivo di costruire un'alternativa al governo di centrodestra. Lo slogan "Per un futuro più giusto. L'alternativa c'è" ha guidato l'evento che ha visto la partecipazione attiva dei cittadini.La segretaria Elly Schlein, visibilmente colpita dalla partecipazione entusiastica della folla, ha dichiarato: "Una piazza meravigliosa. Guardate che partecipazione, l'alternativa è qui intorno a noi". Ha ringraziato i militanti per la loro presenza, sottolineando l'importanza di costruire un'alternativa politica significativa.Dal palco, Schlein ha espresso la sua critica nei confronti dell'accordo con l'Albania, definendolo come una violazione della Costituzione. La manifestazione, caratterizzata da bandiere del Pd e della pace, ha attirato l'attenzione anche del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che ha dichiarato di essere "per il campo giusto e non per il campo largo".L'evento è stato aperto da Roberto Gualtieri, il sindaco di Roma, e ha visto la presenza di Mamadou Kouassi, l'uomo che ha ispirato il film "Io Capitano" di Matteo Garrone.Circa cinquantamila persone provenienti da tutta Italia hanno affollato Piazza del Popolo, secondo fonti del Nazareno. Schlein ha salutato i partecipanti con gratitudine, attraversando una piazza gremita accolta dagli applausi e dal coro "Elly, Elly, Elly".Durante il suo intervento, la segretaria Pd ha enfatizzato l'importanza di unire le lotte per essere più forti. Ha affermato che era necessario tornare in piazza per mobilitarsi verso un futuro più giusto e lanciare un messaggio chiaro al governo attuale.Schlein ha dichiarato che il Pd è lì per dire basta a questo governo, criticando la destra per il suo presunto tentativo di dividere il Paese e controllare meglio le persone. Ha denunciato la repressione del dissenso e la ridicolizzazione degli avversari come metodi per spostare l'attenzione dai problemi reali.Riguardo alla Manovra, la segretaria Pd ha affermato che è composta da mancette che durano il tempo di scavalcare le elezioni europee. Ha ribadito l'importanza di un'impegno politico volto a cambiare la vita delle persone e del Paese. Schlein ha sottolineato la mancanza di risultati concreti del governo Meloni dopo un anno di mandato, criticando la mancanza di interventi su questioni cruciali come sanità, ambiente, e diritto allo studio.La manifestazione si è conclusa con i giovani dei Gd sul palco che hanno intonato "Bella Ciao", seguito da cori e applausi dei militanti in onore di Elly Schlein.