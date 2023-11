Puglia: il vice presidente della Regione Piemontese riceve l’ambasciatrice di Romania in Italia

BARI - Nel pomeriggio di oggi, il vice presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese ha ricevuto nella sede della Presidenza della Regione Puglia S.E., Gabriela Dancău, Ambasciatrice di Romania in Italia.All’incontro hanno presenziato anche la nuova Console Generale di Romania a Bari, S.E. Ioana Gheorghiaș e il ministro consigliere Eugen Roșca, Vicecapo dell’Ambasciata.La visita istituzionale dell’Ambasciatrice Dancău è stata l’occasione per un’interlocuzione sull’impatto sullo sviluppo dei rapporti tra la Romania e la Regione Puglia, con particolare attenzione alla presenza della comunità romena nella Regione.A margine dell’incontro, il tradizionale scambio di omaggi tra il vice presidente Piemontese e l’Ambasciatrice Dancău.In considerazione dei rapporti bilaterali, basati sul Partenariato Strategico Consolidato siglato nel 2008, e dell'intenso dialogo politico-diplomatico tra i due Stati, la facciata del palazzo della Presidenza della Regione sarà illuminata con i colori della bandiera della Romania nella serata di domani 1 dicembre. Un omaggio simbolico alla ricorrenza della Festa Nazionale romena, in segno di amicizia nei confronti degli oltre 30mila cittadini romeni presenti sul territorio pugliese.