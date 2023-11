Ragazzi scomparsi: in video lui la picchia

VENEZIA - A una settimana dalla misteriosa scomparsa di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, le ricerche proseguono senza sosta mentre un'inquietante svolta nell'inchiesta getta luce su un presunto tentato omicidio. Ecco gli ultimi sviluppi del caso.Filippo Turetta, l'ex fidanzato della studentessa di Vigonovo, è ora indagato per tentato omicidio secondo quanto emerso dalle indagini della Procura di Venezia. Una svolta nell'inchiesta è giunta con la scoperta di un video, registrato sabato notte nella zona industriale di Fossò, in cui Turetta colpisce a mani nude Giulia Cecchettin durante una discussione in auto. Nel filmato, la giovane cerca di fuggire, ma viene inseguita e colpita nuovamente, lasciandola sanguinante a terra. Turetta la carica poi in auto, una Fiat Punto nera, che scompare nella notte e non è stata ancora localizzata.La Procura di Venezia ha immediatamente iscritto Turetta nel registro degli indagati e ha disposto una perquisizione nella sua casa di famiglia a Torreglia, in provincia di Padova, che è durata tre ore e mezza. Inoltre, è stato diramato un avviso di ricerca anche a livello internazionale.Mentre la famiglia di Giulia Cecchettin si aggrappa ancora a un filo di speranza, le ricerche, nonostante siano proseguite per sette giorni, non hanno ancora portato alla scoperta né del corpo della giovane né dell'auto di Turetta. Il fascicolo, inizialmente aperto per scomparsa di persona, è stato modificato in un'inchiesta per tentato omicidio. La preoccupazione per il destino di Giulia cresce, soprattutto alla luce delle testimonianze che indicano che la giovane aveva confidato alle amiche di aver avuto paura di Turetta in varie occasioni.