Calcio: al via il campionato paralimpico

LECCE - Tutti in campo oggi per il via del Campionato Regionale FIGC della DCPS. La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC è stata istituita il 3 ottobre del 2019, con un'apposita delibera del Consiglio Federale, che ha dato seguito al Protocollo d'Intesa siglato dal presidente della FIGC Gabriele Gravina e dal presidente del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) Luca Pancalli.La DCPS ha come obiettivo la massima diffusione possibile della pratica del gioco del calcio per persone con disabilità e, per questo organizza competizioni di calcio a 7 a livello regionale, strutturate in più categorie, con finali nazionali.Alle competizioni DCPS partecipano più di 100 club e circa 140 squadre, in molti casi affiliate a società professionistiche - di serie A, B e C - e dilettantistiche.L'attività, animata dalla grande passione di tutti i suoi protagonisti, prosegue nel solco tracciato da "Quarta Categoria - calcio e disabilità" , torneo promosso dalla FIGC dal 2016 al 2019.La FIGC è stata la prima Federazione sportiva nell'intero panorama internazionale a prevedere al suo interno l'istituzione di una Divisione Federale dedicata al calcio paralimpico e sperimentale, avviando così un percorso che intende dare un forte segnale di cambiamento culturale. (Daniele Piscopello, ASD L’Adelfia Alessano, Lecce).