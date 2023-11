Rotary Club 2120, 'La Costituzione italiana faro e guida nell'azione della Fondazione Rotary. Diversità, equità, inclusione'

Il Seminario si svolgerà sabato 11 novembre alle ore 9 all’Unahotels Regina sulla SP 57 Torre a Mare Noicattaro e avrà come tema “La Costituzione italiana faro e guida nell’azione della Fondazione Rotary. Diversità, equità, inclusione”.

All’iniziativa interverranno l’avv. Ernesto Maria Ruffini, direttore generale dell’Agenzia delle Entrate che relazionerà sull’uguaglianza dopo 75 anni di Costituzione e il dott. Francesco Arezzo di Trifiletti, Past Rotary International Director, che affronterà il tema “La Rotary Foundation Nazionale”. Ai relatori si aggiungeranno anche il governatore del Distretto 2120 Vincenzo Sassanelli che introdurrà e concluderà il convegno e i past governor Giuseppe Torsello e Gianvito Giannelli. Il Seminario si svolgerà sabato 11 novembre alle ore 9 all’Unahotels Regina sulla SP 57 Torre a Mare Noicattaro e avrà come tema “La Costituzione italiana faro e guida nell’azione della Fondazione Rotary. Diversità, equità, inclusione”.

BARI - La Costituzione italiana è oggi argomento di grande attualità e il Distretto Rotary 2120 (Puglia e Basilicata) non poteva non cogliere l’occasione per approfondire questo tema, attraverso il Seminario sulla Rotary Foundation che rappresenta un po’ il core business (come lo definisce il governatore Vincenzo Sassanelli), il braccio operativo dell’azione filantropica dell’Associazione.