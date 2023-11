San Ferdinando, droga nelle patatine: arrestato 19enne

I militari dell’Arma, all’esito di una attività informativa svolta nelle ultime settimane, avevano avuto contezza che un giovane si stesse aggirando nel centro cittadino di San Ferdinando, in particolare nei pressi di piazza Trieste, con in mano un pacchetto di patatine al quanto sospetto. All’esito di alcuni accertamenti, i militari hanno dapprima monitorato il giovane, riuscendo successivamente a vedere con chiarezza lo spaccio in flagranza. A quel punto i Carabinieri deciso procedere a perquisizione personale e domiciliare, nei confronti del giovane, dopo averlo bloccato.





Complessivamente nella disponibilità del 19enne, sono stati rinvenuti 32,70 gr. di marijuana, 37,40 gr. di hashish, nonché due telefoni cellulari e la somma contante di 160 euro circa. Il giovane è stato quindi condotto in caserma e successivamente sottoposti agli arresti domiciliari, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno, avvisato dai militari.





Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, all’arresto, seguirà l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa dell'indagato, la cui eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Nella scorsa serata i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Barletta, nell’ambito di mirati servizi volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 19enne, poiché colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.