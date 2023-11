Sinner vince con Rune e sfiderà in semifinale Medvedev





Sinner sfiderà domani alle 14,30 in semifinale il russo Daniil Medvedev. Il serbo Novak Djokovic prevale 7-6 4-6 6-1 sul polacco Hubert Hurkacz, conclude questo gruppo secondo e si qualifica per la semifinale. Rune e Hurkacz vengono eliminati dalle ATP Finals.

Jannik Sinner vince in tre set, 6-2 5-7 6-4 in 2 ore e 32 minuti col danese Holger Rune e si classifica al primo posto nel gruppo verde alle ATP Finals al “Pala Alpi Tour” di Torino. Per l’ altoatesino è il terzo successo consecutivo ed è la prima vittoria della sua carriera contro il danese.