A Trinitapoli la VII Giornata Mondiale dei Poveri organizzata dalla Caritas

- Nella cittadina di Trinitapoli, sabato 18 novembre alle ore 18:30 presso la parrocchia Immacolata dei frati cappuccini, si terrà la VII Giornata Mondiale dei Poveri, un evento organizzato congiuntamente dalla Caritas diocesana e cittadina. La celebrazione eucaristica sarà guidata da padre Francesco Milillo, parroco della parrocchia francescana, promuovendo un momento di condivisione tra volontari, famiglie Caritas e persone in condizioni di svantaggio.Il diacono Ruggiero Serafini, delegato episcopale per la Caritas, ha anticipato che la giornata sarà ispirata dalla citazione "Gesù Cristo si è fatto povero per voi". Questo evento rappresenta non solo un momento di preghiera e riflessione, ma anche un'opportunità per condividere esperienze e solidarietà tra la comunità.La VII Giornata Mondiale dei Poveri si propone di essere una sana provocazione, spingendo a riflettere sullo stile di vita e sulle varie forme di povertà presenti nella società. In particolare, si sottolinea l'emergenza della povertà sanitaria, evidenziando come molte persone e famiglie, a causa delle difficoltà economiche, non abbiano accesso alle necessarie visite mediche specialistiche.L'evento si inserisce in un contesto più ampio di sensibilizzazione e impegno sociale, invitando la comunità a contribuire alla riduzione delle disuguaglianze e a promuovere un ambiente di sostegno reciproco.