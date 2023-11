Tennis, ATP Finals di Torino: vittorie di Zverev e Medvedev

Nitto Atp Finals fb

Il tedesco Alexander Zverev vince in tre set, 6-7 6-3 6-4 con lo spagnolo Carlos Alcaraz in 2 ore e 30 minuti nel primo incontro del gruppo rosso alle ATP Finals al “Pala Alpi Tour” di Torino. Zverev, nonostante l’ infortunio alla caviglia, prevale in questo match. E’ il terzo successo nel 2023 contro un Top 10, dopo i titoli ottenuti nelle ATP Finals del 2018 e 2021. Nella seconda partita di questo gruppo il russo Daniil Medvedev si impone in due set, 6-4 6-2 sull’ altro russo Andrej Rublev.