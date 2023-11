Tennis, Sinner vince con Tsitsipas alle Atp Finals di Torino

Sinner è il numero 4 al mondo. Sinner ha dichiarato: “Ho fatto un’ottima stagione finora, giocare a Torino è il mio obiettivo, il supporto del pubblico è ottimo. Mi godo il momento più bello da quando gioco a tennis”.

- Jannik Sinner vince in due set, 6-4 6-4 con il greco Stefanos Tsitsipas in un’ora e 25 minuti nel gruppo verde delle ATP Finals al “Pala Alpitour” di Torino. Il ventiduenne altoatesino partecipa per la prima volta nella sua carriera alle ATP Finals, dove si sfidano i primi 8 tennisti nella Classifica ATP del 2023.