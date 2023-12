A Bari il Premio internazionale di danza 'San Nicola'

BARI - Al Teatro Piccinni di Bari va in scena la quattordicesima edizione del Premio organizzato dalla compagnia barese Breathing Art, con la direzione artistica di Simona De Tullio, che promuove l’arte coreutica in tutte le sue forme, con prestigiose borse di studio internazionali per i vincitori.Un progetto di promozione dell’arte coreutica, dalla sala al palcoscenico, volto a sostenere i giovani talenti della danza attraverso attività di respiro internazionale. È il ruolo che svolge nella città di Bari, da 14 anni, il Premio Internazionale di Danza «San Nicola», che in questi giorni sta riempiendo il capoluogo pugliese di laboratori, seminari, workshop, spettacoli ed esibizioni dei partecipanti che si contenderanno le borse di studio finali. La manifestazione è promossa e organizzata dalla Breathing Art Company, è diretta artisticamente da Simona De Tullio, ed è partita dal 13 dicembre, con i primi workshop. Realizzata con il sostegno del Comune di Bari, con il Teatro Pubblico Pugliese (e il patrocinio della Regione Puglia), il festival assegnerà prestigiose borse di studio ai giovani talenti premiati, dando loro l’opportunità di crescere professionalmente e artisticamente.I vari eventi (con laboratori nel Liceo Coreutico De Nittis-Pascali e nell’Istituto comprensivo Falcone-Borsellino di Bari) e workshop vedono la partecipazione di artisti professionisti, coreografi prestigiosi e compagnie di danza internazionali, quali Anthony Taylor (Germania), Miki Ohlsen (Usa), Wajidi Gagui della compagnia Col’Jam (Marocco), Eduardo Vilaro del Ballet Hispanico (Usa) e Ariel Rivka Dance (Stati Uniti). I primi quattro comporranno la giuria che valuterà tutti i finalisti del premio internazionale.Il clou dell’evento si realizzerà martedì 19 dicembre, nel Galà internazionale «San Nicola», al Teatro Piccinni di Bari: lo spettacolo finale vivrà un doppio momento, alle 17,30 con le esibizioni dei più piccoli, e dalle 21 lo spettacolo finale, in uno show presentato da Michele Loprieno (biglietti in vendita sul circuito Vivaticket, e al botteghino del Piccinni, aperto dalle 10 alle 13, e dalle 17 alle 20, infotel: 328.691.79.48 - 080.577.24.65). I giorni precedenti, domenica 17 dicembre e lunedì 18, si sono svolte al Teatro Showville di Bari le selezioni iniziali dei 120 finalisti iscritti, provenienti da tutta Italia e dall’Olanda.In occasione della serata finale, la Breathing Art Company promuoverà una raccolta di coperte per i senza dimora, con la collaborazione delle associazioni «Caps» (sarà presente il presidente Marcello Signorile) e Caritas Bari.Info e dettagli su www.premiosannicola.info, 347.767.00.40.