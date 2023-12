Aggressione a morsi per una lite da parcheggio: secondo caso a Andria in un mese

ANDRIA - Un violento episodio ha scosso la tranquillità di Andria, in piazza Catuma, dove un uomo di 59 anni è stato arrestato dalla Polizia dopo aver staccato a morsi l'orecchio di un automobilista durante una lite scaturita da un parcheggio maldestro. Le lesioni gravissime sono state aggravate da futili motivi, portando il responsabile dietro le sbarre.La testimonianza di una donna che ha assistito all'alterco è risultata cruciale. Quest'ultima ha raccontato di aver prontamente raccolto l'orecchio mozzato e di averlo collocato in una scatola. Nel frattempo, la vittima, un uomo di 46 anni, è stata trasferita d'urgenza all'unità operativa di Chirurgia Plastica di Bari per ricevere cure specializzate.La dinamica dell'aggressione è stata ricostruita grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Sorprendentemente, questo è il secondo caso simile avvenuto ad Andria nel giro di un mese, evidenziando una preoccupante tendenza legata agli scontri per la gestione degli spazi di parcheggio.