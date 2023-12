Patrimonio sproporzionato: Gdf sequestra appartamento da 450mila euro a Bitonto

BARI - I militari della Guardia di Finanza di Bitonto hanno dato esecuzione ad un decreto di confisca con oggetto un immobile del valore di oltre 450mila euro, nei confronti di un uomo ritenuto socialmente pericoloso e inquadrato come “persona stabilmente dedita a traffici illeciti e da cui ha tratto i mezzi per il proprio sostentamento ed arricchimento”.L’uomo è stato destinatario di ripetute condanne e denunce per reati contro il patrimonio e autore di numerosi furti, commessi anche in associazione, rapine pluriaggravate, estorsioni, ricettazione. L’immobile sequestrato è un appartamento composto da 5 vani più accessori, una terrazza di proprietà esclusiva ed un’area sovrastante con lastrici solari, insieme a tre depositi ed un giardino.Dal 1986 ad oggi c’è stata una forte sproporzione tra i redditi dichiarati dal suo nucleo familiare e i beni nella loro effettiva disponibilità.