Andria, commossa donazione degli organi da parte di Rosa, deceduta a causa di un'emorragia cerebrale

ANDRIA - La città di Andria è in lutto per la tragica perdita di Rosa, una giovane di appena 14 anni, deceduta a causa di un'emozionante emorragia cerebrale. Nonostante il dolore insopportabile che ha colpito la sua famiglia, hanno deciso di donare gli organi della loro amata figlia per dare vita a un gesto di grande generosità e compassione.I reni, il fegato, il cuore e le cornee di Rosa sono stati donati per dare speranza e vita ad altri bambini e ragazzi. La direttora generale della Asl Bt, Tiziana Dimatteo, ha sottolineato l'incalcolabile dolore della famiglia e ha espresso la speranza che la donazione possa alleviare almeno in parte la ferita insopportabile che si è aperta.Le operazioni di prelievo sono state eseguite con grande partecipazione e commozione nelle sale operatorie dell'ospedale Bonomo di Andria, guidate dal dottor Nicola Di Venosa. Quattro diverse squadre mediche si sono avvicendate per effettuare il prelievo, seguendo un circuito nazionale: i reni sono stati prelevati a Foggia e trasferiti a Genova, il fegato a Bergamo, il cuore a Padova, e le cornee a Mestre.Il coordinamento delle attività è stato affidato al dottor Giuseppe Vitobello, che ha evidenziato il difficile momento vissuto dalla famiglia e ha espresso la profonda solidarietà di tutti gli operatori coinvolti.La scuola frequentata da Rosa ha lasciato un messaggio struggente sui social, ricordando la freschezza, la dolcezza e la giovinezza appena iniziata della giovane. L'intera comunità scolastica piange la sua scomparsa, manifestando solidarietà e affetto alla famiglia in lutto.