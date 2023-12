Arrivo a Taranto della Geo Barents: sbarco di 44 persone soccorse in acque internazionali

TARANTO - Questa mattina, la nave Geo Barents di Medici senza frontiere ha attraccato al porto di Taranto, portando con sé 44 persone soccorse nei giorni scorsi mentre si trovavano su due imbarcazioni in vetroresina in acque internazionali.Tra i soccorsi, si contano quattro bambini di età inferiore ai 3 anni, quattro donne e alcuni minori non accompagnati. La situazione delicata ha richiesto un pronto intervento, e la macchina dell'accoglienza è stata messa in moto con la coordinazione della Prefettura, il supporto del 118, della Croce Rossa, del Comune e della Protezione Civile.Le persone soccorse vengono condotte all'hotspot per il foto-segnalamento e successivo smistamento verso altre destinazioni. Al momento, non sono segnalate criticità, ma diversi profughi appaiono particolarmente provati, evidenziando le difficoltà e le sfide affrontate durante il loro viaggio.Il coordinamento tra le autorità locali e le organizzazioni umanitarie è cruciale per garantire la prima assistenza, le cure mediche necessarie e un processo di accoglienza ordinato.