Il Teatro Politeama Greco di Lecce: uno splendido dicembre di spettacoli e eventi

LECCE - Il Teatro Politeama Greco di Lecce si prepara a dare il via a una straordinaria Stagione Teatrale 2023-24, con un programma ricco di spettacoli che si estenderanno fino ad aprile 2024. Questo mese di dicembre si apre con entusiasmo e promette di regalare al pubblico una varietà di performance eccezionali.Il 6 dicembre, il duo comico pugliese Pio e Amedeo inaugurerà la Stagione teatrale con "Felicissimo show", uno spettacolo irriverente che si preannuncia come un grande successo, riflettendo la loro consolidata presenza nel mondo dell'intrattenimento.Segue l'esilarante Teresa Mannino, che dal 8 al 10 dicembre presenterà il suo nuovo spettacolo "Il giaguaro mi guarda storto", già sold out per tutte e tre le date. Un'occasione imperdibile per godere della sua comicità unica.Il 12 dicembre, la celebre favola di Charles Dickens prende vita con "A Christmas Carol-Musical", interpretato dalla Compagnia dell'Alba e con Roberto Ciufoli nel ruolo di Ebenezer Scrooge. Una performance che unisce intrattenimento e riflessione sociale.Il 14 dicembre, Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia porteranno sul palco "La strana coppia", una commedia brillante che promette risate garantite.Il 22 dicembre, il foyer del teatro sarà il luogo ideale per scambiarsi gli auguri con il Concerto "Natale in frac" dell'Ensemble dell'Orchestra OLES. Un'esperienza musicale unica con un repertorio eclettico che spazia da Domenico Modugno a Lucio Dalla.La danza entra in scena il 30 dicembre con "Giulietta e Romeo", un balletto magistrale del Balletto di Roma con la coreografia di Fabrizio Monteverde. Una rilettura coinvolgente e moderna della tragica storia d'amore.A completare il mese, il 23 dicembre, l'étoile del Teatro alla Scala, Nicoletta Manni, presenterà nel foyer del Teatro il suo libro "La gioia di danzare".I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del Teatro, online su www.politeamagreco.it e nei punti vendita del circuito Vivaticket. Per chi desidera regalare l'abbonamento alla Stagione teatrale per Natale, saranno proposte nuove formule per tutte le esigenze. Un dicembre all'insegna dell'arte e dello spettacolo vi attende al Teatro Politeama Greco di Lecce.