Bari, Iannacone e I Maltesi chiudono oggi la XV edizione del 'Meeting del Volontariato'

BARI - Domenica 3 dicembre, ultima giornata per la XV edizione del Meeting del Volontariato, la kermesse curata dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola OdV che quest’anno affronta il tema dell’Educazione. La chiusura della manifestazione è quest’anno affidata al giornalista RAI Domenico Iannacone, inviato di punta di “Presa Diretta” e ideatore e conduttore di format campioni d’ascolto come “I dieci comandamenti” e “Che ci faccio qui”.Tra gli ospiti della terza e ultima giornata Don Francesco Preite, presidente Salesiani per il Sociale APS, Vito Mariella, vicedirettore della Caritas diocesana Bari-Bitonto, Mauro Battuello, responsabile relazioni esterne e progetti speciali Fondazione Piazza dei Mestieri, Giovanni Romeo, presidente del Centro Servizi al Volontariato di Cosenza.Come sempre, spazio alla musica e agli spettacoli. Alle 17:00 i Sottovoce Music Project di Silvia Leonetti e Samantha Pederiva. Alle 19:30 la performance di Teatro Sociale “Dove Sono” a cura della formatrice Mariagiovanna Italia. Alle 21:30 il concerto de I Maltesi, musicisti con il dono di riportare in vita le grandi canzoni del cantautore genovese Fabrizio De André.EDUCARE I FRAGILIprendersi cura dell’altro per coltivare legami di comunitàore 17:00Sottovoce Music Project di Silvia Leonetti e Samantha PederivaOre 17:30• Don Francesco Preite, presidente Salesiani per il Sociale APS• Vito Mariella, vicedirettore della Caritas diocesana Bari-Bitonto• Mauro Battuello, responsabile relazioni esterne e progetti speciali Fondazione Piazza dei Mestieri• Giovanni Romeo, presidente del Centro Servizi al Volontariato di CosenzaModera: Rosanna Lallone - presidente del Comitato Scientifico del CSV San Nicola – OdVore 18:30• Domenico Iannacone, giornalista e autore RAI• Alessandro Cobianchi, direttore CSV San Nicola – OdVore 19:30DOVE SONOPerformance di Teatro Sociale del CSV San Nicola• A cura di Mariagiovanna Italiaore 21:30CONCERTO de “I Maltesi”