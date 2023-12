Tennis: il serbo Medjedovic vince le Next Gen ATP Finals

Australian Open fb

- Il serbo Hamad Medjedovic vince la sesta edizione delle Next Gen ATP Finals di Gedda sul cemento in Arabia Saudita, prevalendo in finale in 2 ore e 14 minuti, in cinque set, 3-4 4-1 4-2 3-4 4-1 sul francese Arthur Fils. Il ventenne tennista si aggiudica per la prima volta nella sua carriera le Next Gen ATP Finals.Nel 2022, l’ americano Brandon Nakashima vinse a Gennaio le Next Gen ATP Finals, nel 2021 trionfò lo spagnolo Carlos Alcaraz, nel 2020, non si disputarono e nel 2019 si impose Jannik Sinner. Medjedovic ha dichiarato: “Sono felice, è davvero un gran risultato e spero, entro qualche anno, di diventare bravo come il mio connazionale Novak Djokovic”.