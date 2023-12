Bari, limitazioni al traffico e alla sosta in vista del Concertone di Capodanno

BARI - In vista dello spettacolo di Capodanno che si terrà in piazza Libertà la notte del 31 dicembre, sono state disposte diverse limitazioni alla sosta e alla circolazione mediante un'apposita ordinanza.I punti salienti dell'ordinanza sono i seguenti:- Divieto di fermata in piazza Libertà, corso Vittorio Emanuele II (tra via Cairoli e via Andrea da Bari), e strada Palazzo dell’Intendenza (tranne per i veicoli della Prefettura di Bari fino alle 15.00 del 31 dicembre 2023).- Divieto di fermata sulla via Cairoli (tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II).- Divieto di transito sulla via Cairoli (tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II).- Divieto di fermata in piazza Massari (tra corso Vittorio Emanuele II e piazza Federico II di Svevia, con eccezioni per i veicoli degli organizzatori fino alle 24.00 del 30 dicembre 2023).- Divieto di circolazione su corso Vittorio Emanuele II (tra via Roberto da Bari e via Cairoli).- Doppio senso di circolazione nell'area di parcheggio di piazza Libertà (solo per l'area non cantierizzata).- Obbligo di fermarsi e dare precedenza, direzione obbligatoria a destra nell'area di parcheggio di piazza Libertà (vicino all'intersezione con piazza Massari).- Divieto di transito in piazza Libertà e corso Vittorio Emanuele II (tra via Marchese di Montrone e via Andrea da Bari).- Divieto di fermata in corso Vittorio Emanuele II (tra via Q. Sella e piazzale IV Novembre), piazza Massari, via Marchese di Montrone, via Andrea da Bari, via Melo, via B. Petrone, piazza Chiurlia, corso Cavour (tra piazzale IV Novembre e via Piccinni), strada Palazzo dell’Intendenza, via Boemondo, via Piccinni (tra corso Cavour e via Marchese di Montrone, con eccezioni per gli organizzatori fino alle 24.00 del 30 dicembre 2023).- Divieto di circolazione su corso Vittorio Emanuele II (tra via Roberto da Bari e via Cairoli).- Doppio senso di circolazione nell'area di parcheggio di piazza Libertà (solo per l'area non cantierizzata).- Obbligo di fermarsi e dare precedenza, direzione obbligatoria a destra nell'area di parcheggio di piazza Libertà (vicino all'intersezione con piazza Massari).- Divieto di transito su corso Vittorio Emanuele II (tra via Q. Sella e piazzale IV Novembre), piazza Massari, via De Rossi (tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II), via Cairoli (tra via Abate Gimma e corso Vittorio Emanuele II), via Roberto da Bari (tra via Abate Gimma e via Piccinni), via Andrea da Bari (tra corso Vittorio Emanuele II e via Piccinni), via Melo (tra via Abate Gimma e corso Vittorio Emanuele II), via B. Petrone, via Lombardi, via Villari (tra via Lombardi e piazza Massari), e via Piccinni (tra corso Cavour e via Marchese di Montrone, con eccezioni per gli organizzatori fino alle 24.00 del 30 dicembre 2023).- Divieto di circolazione su corso Vittorio Emanuele II (tra via Roberto da Bari e via Cairoli).- Doppio senso di circolazione nell'area di parcheggio di piazza Libertà (solo per l'area non cantierizzata).- Obbligo di fermarsi e dare precedenza, direzione obbligatoria a destra nell'area di parcheggio di piazza Libertà (vicino all'intersezione con piazza Massari).- Divieto di transito su corso Vittorio Emanuele II (tra via Q. Sella e piazzale IV Novembre), piazza Massari (tra corso Vittorio Emanuele II e piazza Federico II di Svevia), via De Rossi (tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II), via Cairoli (tra via Abate Gimma e corso Vittorio Emanuele II), via Roberto da Bari (tra via Abate Gimma e via Piccinni), via Andrea da Bari (tra corso Vittorio Emanuele II e via Piccinni), via Melo (tra via Abate Gimma e corso Vittorio Emanuele II), via B. Petrone, via Lombardi, via Villari (tra via Lombardi e piazza Massari), via Piccinni (tra corso Cavour e via Marchese di Montrone).- Area di sosta riservata ai veicoli al servizio di persone in condizione di disabilità con apposito contrassegno su corso Vittorio Emanuele II (tra via Latilla e piazza Garibaldi, lato numerazione dispari).- Area di sosta riservata ai taxi su corso Vittorio Emanuele II (tra piazza Garibaldi e via Q. Sella, lato numerazione pari).- Divieto di transito su corso Vittorio Emanuele II (tra via Q. Sella e piazzale IV Novembre), piazza Massari (tra corso Vittorio Emanuele II e piazza Federico II di Svevia), via De Rossi (tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele)