Stangata per i consumatori nel 2024: +974 euro a famiglia, prevede il Codacons

ROMA - Il nuovo anno porterà un'ondata di aumenti che colpiranno le tasche dei consumatori, con una stima di un incremento medio di 974 euro a famiglia nel 2024, secondo il Codacons.L'associazione ha identificato diverse voci di spesa che contribuiranno a questo aumento significativo. I settori alimentari registreranno un ulteriore rincaro, portando la spesa stimata a +231 euro a famiglia. Nel comparto dei trasporti, che già ha subito rincari nel 2023, una famiglia media potrebbe spendere ulteriori 160 euro all'anno. L'assicurazione auto, in particolare, vedrà un incremento di 62 euro annui per un nucleo familiare con due veicoli.Il settore dell'energia presenta ulteriori incertezze, con la fine del mercato tutelato del gas e della luce, prevista rispettivamente per il 10 gennaio e luglio 2024. Questo potrebbe tradursi in aumenti delle tariffe, portando a una maggiore spesa stimata di circa +220 euro annui per nucleo familiare.