Bari, oggi il convegno sull'Umanesimo digitale

BARI - Si svolgerà oggi, mercoledì 20 dicembre 2023, dalle ore 17, nella sala consiliare di Palazzo di Città, il convegno dal titolo “Intelligenza artificiale in una società 5.0 – Siamo pronti per un umanesimo digitale?”. L’evento, che vedrà la partecipazione di accademici, professionisti e rappresentanti delle istituzioni, sarà aperto dai saluti del presidente della commissione consiliare Cultura e Università Giuseppe Cascella e moderato dalla giornalista Miryam Di Gemma. Agli interventi in programma seguirà la premiazione di aziende del territorio che si sono distinte sui temi trattati dalla conferenza.Il convegno gode del patrocinio di Comune di Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Politecnico di Bari, ICELAB del Politecnico di Torino, Associazione Medici Cattolici Italiani, Forum Sociosanitario, Associazione Nazionale Sociologi Puglia, Its “Cuccovillo”, SisInfLab, e Innovative Solutions.Durante i lavori della conferenza, verrà inoltre presentato il libro di Antonino Giannone dal titolo “Umanesimo digitale. Trasformazione digitale e antologia dei valori umani”, edito da Giuseppe Laterza.Di seguito il programma completo degli interventi:· “C’era una volta il digitale”: Giuseppe Pirlo, ordinario di Informatica, Università degli Studi di Bari A. Moro· “Democrazia e dominio con i Big Data”: Loredana Bellantuono, ricercatrice in Fisica Applicata, Università degli Studi di Bari A. Moro· “Il gioco dell’imitazione”: Tommaso Di Noia, ordinario di Intelligenza Artificiale Politecnico di Bari· “L’analisi chimica e la simulazione numerica di molecole e materiali”: Luisa Torsi, Ordinario di Chimica, Università degli Studi di Bari A. Moro· “Machina Delinquere Potest”: Filiberto Palumbo, penalista, già membro del CSM· “L’umano ignorato in Medicina”: Filippo Maria Boscia, presidente Associazione Medici Cattolici Italiani.· “Al nell’Assistenza Sociosanitaria, problematiche”: Candida Tangorra, dirigente medico, presidente del Forum Regionale Sociosanitario Puglia· “L’algoritmo anche per le trasfusioni e le donazioni di sangue?”: Loredana Battista dirigente medico Ente Ecclesiastico Ospedale F. Miulli· “Cambiamento d’Epoca tra 20 anni: la Persona sarà al centro?”: Antonino Giannone, Managing Director e Docente Leadership and Ethics ICELAB Politecnico di Torino· “Era digitale, vademecum per la sopravvivenza”: Ivan Iacovazzi, presidente Associazione Nazionale Sociologi Puglia· “Le IA nell’istruzione, cui prodest?”: Giuseppina Lotito, dirigente Ambito Territoriale per la Provincia di Bari· “L’alba delle Università Intelligenti”: Grazia Paola Nicchia, prorettrice dell’Università degli Studi di Bari A. Moro· “Algoretica e valori della Persona”: don Tommaso Lerario, consulente ecclesiastico dell’Associazione Medici Cattolici Italiani.· “Accesso alle informazioni e diseguaglianze: Vito Rocco Peragine, ordinario di Economia, Università degli Studi di Bari A. Moro· “AI, nuovo Sherlock Holmes di frodi alimentari”: Maurizio Triggiani, presidente di “Innovative Solutions”, società Spin off del Politecnico di Bari· “La meccatronica digitale targata ITS per aziende competitive”: Roberto Vingiani, direttore ITS Academy A. Cuccovillo· “Guidati dai dati: il percorso verso una diagnosi innovativa”: Paolo Sorino, PhD student Politecnico di Bari· “Spotty, l’amico cane del futuro”: Gioacchino Dinardo, dottore triennale Ingegneria Informatica e Automazione· “Biofeedback: l’eterna ghirlanda brillante”: Tommaso Colafiglio, PhD student Politecnico di Bari