Basket, l'Happy Casa Brindisi perde 84-81 a Sassari

- L’Happy Casa Brindisi perde 84-81 a Sassari nella dodicesima giornata di andata di A/1 di basket. Nel primo quarto, una tripla di Sneed e il canestro di Bayehe permettono ai pugliesi di portarsi in vantaggio 8-4 e i tiri liberi di Laszewski consentono all’ Happy Casa di prevalere 25-22 sui sardi. Nel secondo quarto, i punti di Johnson regalano il 33-24 alla squadra di Dragan Sakota e la realizzazione di Kyzlink dà ai brindisini la possibilità di imporsi 51-50.Nel terzo quarto, una conclusione da breve distanza di Bayehe fissa il risultato sul 59-57 per l’ Happy Casa e Sneed concretizza il trionfo dei biancazzurri di Brindisi 67-64. Nel quarto quarto, Charalampopoulos è decisivo per il 75-74 del Sassari e con Tyree i sardi vincono la partita 84-81. Migliori marcatori : nei pugliesi Senglin 15 punti e Sneed 13 e nel Sassari Tyree 17 punti e Diop 13.Nella tredicesima giornata di andata l’ Happy Casa giocherà sabato 23 dicembre alle 18,30 con lo Scafati al “Pala Pentassuglia”. La squadra di Dragan Sakota, ultima con 4 punti, dovrà vincere per risalire in classifica. I campani, dopo il successo interno 91-85 con il Napoli, cercheranno di prevalere sui pugliesi per avvicinarsi all’ ottavo posto. Lo Scafati è al quartultimo posto con 10 punti insieme al Tortona, al Pesaro e al Sassari.