Brindisi, sequestrati panettoni e pandoro contraffatti

BRINDISI - In un laboratorio di produzione di prodotti di pasticceria a Brindisi, i Carabinieri del N.A.S. di Taranto hanno sequestrato tutti i panettoni e pandoro esposti, venduti come prodotti artigianali ma in realtà industriali.Le etichette erano state alterate per ingannare i consumatori. Durante l'operazione, sono stati controllati anche una rivendita di generi alimentari, dove sono state sequestrate numerose lattine di olio extravergine di oliva e alcol contraffatte. Le lattine di olio contenevano olio di semi con l'aggiunta di coloranti, e l'indirizzo di produzione risultava inesistente. L'alcol utilizzato per liquori casalinghi poteva contenere sostanze tossiche.Nel laboratorio di un panificio, oltre al sequestro, sono state rilevate carenze igienico-sanitarie, portando alla sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni minime di igiene. I responsabili della commercializzazione dei prodotti contraffatti sono stati segnalati all'Autorità Giudiziaria.