Francavilla Fontana, partiti i lavori della rigenerazione urbana di contrada Bax

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Nei giorni scorsi è partito il cantiere programmato dall’Amministrazione Comunale per la rigenerazione urbana di Contrada Bax. - Nei giorni scorsi è partito il cantiere programmato dall’Amministrazione Comunale per la rigenerazione urbana di Contrada Bax.





L’intervento, reso possibile grazie ad un finanziamento di 1 milione di euro ottenuto dal Ministero dell’Interno con fondi del PNRR, è finalizzato al recupero dell’immobile attiguo alla chiesa, al miglioramento della viabilità sino al passaggio a livello e all’abbattimento delle barriere architettoniche esistenti.

"Il cantiere che abbiamo avviato – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – punta a migliorare la qualità della vita dei numerosi residenti di contrada Bax dotando l’area di nuovi servizi e rendendo più scorrevole la viabilità".

In questa fase gli operai sono al lavoro sull’immobile attiguo alla chiesa. Qui è previsto il recupero della struttura, l’efficientamento energetico, il rifacimento di intonaci, impianti, pavimentazione e bagni, la sostituzione degli infissi e la sistemazione dell’area esterna. L’immobile, una volta recuperato, sarà al servizio della collettività e si trasformerà in un polo multifunzionale capace di ospitare riunioni, mostre, laboratori e aule studio per gli studenti.

"Dobbiamo superare l’idea della contrada come dormitorio. Anche l’agro – prosegue il Sindaco Antonello Denuzzo – deve avere la sua identità ed essere attrattivo per i nostri ragazzi. Ecco perché l’immobile potrà essere un naturale catalizzatore di attività culturali e sociali".

L’altro aspetto della rigenerazione riguarda la viabilità. In questo caso sono previsti interventi di forestazione, nuova illuminazione, il rifacimento del viale che porta fino al passaggio a livello, l’installazione di arredi e attrezzature e la creazione di orti urbani. Il progetto individua nuove soluzioni per gli spazi pedonali con aree dedicate, attraversamenti rialzati, la fornitura di panchine, cestini e rastrelliere portabici. Saranno realizzati nuovi parcheggi ed è in programma la valorizzazione dello slargo che assumerà la forma di una vera e propria piazzetta.

"La rigenerazione – conclude il Sindaco Antonello Denuzzo – non riguarda solo i lavori pubblici, ma la vita delle persone. Intervenire per realizzare un centro polifunzionale, restituire strade transitabili in sicurezza, dare un nuovo aspetto alla piazzetta con l’inserimento di arredo urbano e nuovo verde, vuol dire offrire una occasione per incontrarsi, discutere e crescere insieme".

Il percorso di rigenerazione di contrada Bax è partito già nei mesi scorsi in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. In questo luogo, infatti, si è svolto un evento alla scoperta delle caratteristiche naturali dell’agro concluso con una vera e propria festa di piazza. Questo processo di valorizzazione si arricchirà nei prossimi mesi con nuove iniziative che saranno realizzate nella contrada.