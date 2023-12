Castellaneta, accoltella alla gola amico dell'ex convivente: arrestato 22enne

CASTELLANETA - Un giovane di 22 anni originario di Matera è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio nei confronti di un uomo di 50 anni a Castellaneta. L'aggressione è avvenuta mentre l'uomo più anziano si trovava in compagnia della sua ex convivente.La lite tra i due è culminata nel momento in cui il 22enne ha colpito il 50enne alla gola con un coltello. La discussione sembra essere stata scatenata da dissapori mai risolti. Fortunatamente, nonostante la gravità del ferimento, la vittima è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Pio di Castellaneta e al momento non è in pericolo di vita.L'arresto del giovane è stato possibile grazie alle testimonianze dei presenti sul luogo dell'aggressione e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Dopo essere stato catturato presso la propria abitazione, il 22enne è stato posto agli arresti domiciliari.