Cisl Fp Taranto, entro dicembre possibile riassegnazione del Centro Dialisi a Torricella

TORRICELLA (TA) - La Cisl Fp Taranto Brindisi ha preso atto, in sede di audizione presso la III Commissione Sanità della Regione Puglia a Bari, dell’impegno condiviso dalle forze politiche di maggioranza e di opposizione, in merito all’ormai indifferibile ri/assegnazione del servizio e, dunque, alla riapertura del Centro Dialisi di Torricella, ipotizzate entrambe per la metà del corrente mese di dicembre.





E’ dal 1° agosto 2021 che circa 30 pazienti emodialitici, a seguito della chiusura del Centro SS. Medici gestito, appunto, a Torricella da una società privata, si vedono costretti a percorrere decine di chilometri, al fine di usufruire di un servizio sanitario fondamentale e di sottoporsi a dialisi in altri presidi sanitari.

Da allora la Cisl Fp territoriale ha intrapreso un percorso vertenziale molto forte e deciso a difesa di un diritto costituzionale importante, come è la salute e per la salvaguardia dei posti di lavoro che tra medici, infermieri e tecnici coinvolgono 16 dipendenti.

Le dichiarazioni del Dott. Mauro Nicastro, Direttore Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità della Regione Puglia, in sede Audizione, ha assicurato testualmente che “entro due settimane si concluderà l’istruttoria di accreditamento e si esprimerà un parere sulle due strutture che hanno manifestato l’interesse per l’attivazione degli otto posti rene”.

La Cisl Fp auspica, pertanto, che per i primi mesi del 2024 si possa nuovamente fruire a Torricella un servizio sanitario così importante e, ovviamente, che alle dichiarazioni seguano i fatti concreti.