CompagniAurea aps di Bisceglie torna in scena con l’evento teatrale “Dies Natalis”





BISCEGLIE - Un percorso avvincente tra fede e scienza: la CompagniAurea aps di Bisceglie, diretta da Francesco Sinigaglia, torna in scena con l’evento teatrale, finalizzato a celebrare le festività imminenti, “Dies Natalis”, presso la pineta comunale di Ruvo di Puglia, sabato 23 dicembre a partire dalle ore 19:00. L’evento itinerante, per quadri e monologhi, organizzato da NoixVoi Odv, presieduta da Francesco Lauciello, è stato presentato in conferenza stampa sabato 16 dicembre 2023, presso l’auditorium della “S. Famiglia” a Ruvo di Puglia, alla presenza della professoressa Annamaria Petolicchio, volto noto del programma “Il Collegio” di Rai2.

In scena, attraverso il racconto degli attori della CompagniAurea, sarà possibile riflettere sul senso del Natale. Si esibiranno: Arianna Lamantea (Ildegarda), Ilaria Di Benedetto (Benedetta), Erica Di Leo (Santa Lucia), Gabriella Cosmai (Vergine Maria), Angela Maria Orlando (Giovanni Paolo II), Antonio Pisani (Martin Lutero) e Sara Monopoli (Madre Teresa di Calcutta).

Inoltre, la CompagniAurea è ripartita con i laboratori teatrali per tutte le età, indirizzati a quanti vogliano avvicinarsi per scoprire il mondo del teatro: si tratta di incontri finalizzati alla promozione della cultura teatrale, per bambini, ragazzi e adulti, diretti da Francesco Sinigaglia, insieme alla novità dell’avvio del gruppo di lettura “Leggerezza”, coordinato dal professor Antonio Pasquale.

Per tutte le info e per partecipare è possibile scrivere a compagnia.aurea@gmail.com oppure contattare il 3202313278.