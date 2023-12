Serie C, il Monopoli perde 0-3 con il Crotone al Veneziani

Per i biancoverdi pugliesi quarta sconfitta consecutiva, sono al quindicesimo posto in classifica con 18 punti insieme al Messina. Quarta vittoria esterna dei calabresi. Decimo risultato utile consecutivo per il Crotone, terzo con 32 punti.

- Seconda sconfitta interna del Monopoli, che perde 0-3 con il Crotone al “Veneziani” nella diciottesima giornata di andata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 29’ i calabresi passano in vantaggio con Gomez, raddoppiano al 30’ per merito di Tumminello e nel secondo tempo al 41’ Felippe realizza la terza rete.