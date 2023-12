A Conversano il reading poetico 'L'ora di Calliope, Gocce di Poesia per Gaza' alla Pro Loco

CONVERSANO (BA) – "L'ora di Calliope, Gocce di Poesia per Gaza". Giovedì 21 dicembre, ore 18.30, in Pro Loco: reading poetico dedicato a Mahmoud Darwish (13 marzo 1941 – Houston, 9 agosto 2008), poeta e scrittore palestinese che ha combattuto la sua intifada attraverso la parola poetica. È stato giornalista e direttore della rivista letteraria "al-Karmel" (Il Carmelo) e dal 1994 era membro del Parlamento dell'Autorità Nazionale Palestinese. I suoi libri sono stati tradotti in più di venti lingue e diffusi in tutto il mondo. Solo una minima parte della sua produzione letteraria è stata tradotta in italiano.Ospite della serata sarà la palestinese Amira Abu Amra, portavoce della Comunità Palestinese Puglia e Basilicata, che leggerà in arabo le poesie di Darwish, il reading poetico alternato dalla voce di Anita Viesti sarà guidato dalla giornalista Maria Sportelli. Non solo poesia anche un momento per riflettere e approfondire le notizie che ci arrivano dai telegiornali, spesso manipolate o alterate. Prevista la proiezione di un video poetico dedicato alla Palestina. Ingresso libero.L’evento, ideato e organizzato dall’Associazione PugliaVox nell’ambito del progetto: L'invito dei lettori. Ciclo di incontri con gli autori 2023, con il patrocinio del comune di Conversano – Assessorato alla Cultura. E’ promosso dalla Pro Loco di Conversano e dalla libreria Emmaus di Silvia Serena Perrone.Ingresso libero. Per info contattare il numero 3922318950.