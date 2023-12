Dal groove alle ballad, tripudio per Calcutta a Bari

(ph: Samantha Lupone)

- Un successo di partecipazione e di consensi la tappa barese del concerto di Calcutta, al secolo Edoardo D’Erme, domenica sera, 10 dicembre.Il Palaflorio, gremito in ogni ordine, ha ospitato la tappa barese del Calcutta Relax Tour aperto con la canzone “Due Minuti” (tratta dal nuovo album “Relax” uscito lo scorso 20 ottobre) e chiuso con “Tutti” (stesso album).Nel corso del concerto il cantautore, originario di Latina, ha cantato pezzi come Pesto, Paracetamolo, Cosa mi manchi a fare, Del Verde. Dal groove introspettivo alle ballade retrofuturiste.Il concerto è stato organizzato dal circuito Live Nation, da Dna Concerti e The Hive Project.