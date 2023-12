Duplice tragedia a Corigliano d’Otranto: suicidio della figlia e morte del padre malato

CORIGLIANO D'OTRANTO - Una doppia tragedia ha scosso la tranquilla comunità di Corigliano d’Otranto, dove una donna di 41 anni ha deciso di porre fine alla sua vita con un mix letale di farmaci, seguita, a breve distanza temporale, dalla morte del padre di 74 anni in seguito a una malattia terminale.La drammatica scoperta è stata fatta da una vicina di casa, in possesso delle chiavi dell’abitazione. La figlia è stata trovata senza vita, mentre il padre, ricoverato da mesi in ospedale per gravi problemi di salute, è deceduto nel nosocomio di Tricase.La comunità locale è rimasta profondamente sconvolta da questa tragedia che ha coinvolto una famiglia descritta come tranquilla e riservata. Il sindaco di Corigliano d’Otranto, Dina Manti, ha espresso il suo dolore, ricordando il supporto dei volontari del servizio civile che avevano assistito l'uomo nelle sue piccole necessità quotidiane quando la figlia fu ricoverata qualche anno fa.La notizia ha suscitato un'ondata di emozione tra i residenti, e l'autopsia è stata disposta per fare chiarezza su ogni dettaglio di questo dramma che ha segnato profondamente la comunità.