Eroico salvataggio a Lecce: Vigili del Fuoco intervengono per liberare un cane in pericolo

LECCE - Questa mattina, una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta in via Vito Fornari a Lecce in risposta a una segnalazione da parte di passanti che avevano notato un cane in difficoltà al primo piano di un edificio. L'animale era rimasto incastrato e si trovava quasi sospeso nel vuoto tra la righiera e il frontale del balcone.Grazie all'intervento tempestivo e professionale dei vigili del fuoco, che hanno utilizzato un'autoscala, il cane è stato raggiunto e liberato dalla sua situazione pericolosa. La squadra ha lavorato con abilità e prontezza, riuscendo non solo a salvare l'animale, ma anche a tranquillizzarlo. Un esempio di dedizione e competenza nel garantire la sicurezza degli esseri viventi.