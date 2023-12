Festival di Sanremo 2024, annunciati i 27 cantanti scelti da Amadeus

Nella giornata di domenica 3 dicembre 2023, al Tg1 delle 13:30, Amadeus ha annunciato i 27 cantanti scelti per il Festival di Sanremo 2024, che si terrà al Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio 2024 e sarà trasmesso in diretta su Rai1, Radio2 e RaiPlay. I Giovani si sfidano il 19 dicembre nella Finale di Sanremo Giovani e 3 di loro otterranno un posto in gara tra i Big. I titoli delle canzoni in gara verranno annunciati da Amadeus durante la serata di Sanremo Giovani.