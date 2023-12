Grave incidente sulla SS673 in direzione Lucera: due feriti e intervento immediato

LUCERA - Questa mattina, sulla strada statale 673 in direzione Lucera, si è verificato un grave incidente coinvolgendo un'auto e un mezzo pesante. Lo scontro violento ha causato ferite a due persone e ha richiesto l'intervento tempestivo delle autorità.Per consentire le operazioni di soccorso, rilievo e rimozione dei mezzi coinvolti, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Le forze dell'Ordine, il personale di Anas e i soccorritori del 118 sono intervenuti prontamente sulla scena per gestire la situazione.Il traffico è stato deviato lungo la viabilità di servizio adiacente, con segnalazioni in loco per informare gli automobilisti delle modifiche temporanee alla circolazione stradale. Le cause dell'incidente sono attualmente oggetto di indagine.