Progetto TROPHYC: studio internazionale sul Granchio Blu Callinectes Sapidus

Il Prof. Giorgio Mancinelli, coordinatore del progetto e esperto di questa specie, afferma che nonostante le notizie riguardanti la voracità e la capacità di dispersione del granchio blu, queste caratteristiche sono conosciute solo per alcune popolazioni mediterranee. La situazione a livello di bacino, quindi, è più complessa di quanto possa sembrare.



Il progetto coinvolge un vasto network di collaboratori, tra università, enti di ricerca e agenzie ambientali in diverse regioni italiane e paesi del Mediterraneo. L'obiettivo è raccogliere informazioni da oltre trenta siti mediterranei e contribuire significativamente alla conoscenza ecologica della specie.



La dottoressa Lucrezia Cilenti del CNR-ISPA di Foggia, esperta della popolazione di granchio blu di Lesina, sottolinea l'importanza di comprendere gli impatti della specie sull'economia della pesca e sulla biodiversità.



La Professoressa Salvatrice Vizzini dell’Università di Palermo condurrà analisi isotopiche sui campioni di granchio blu per comprendere le strategie alimentari e il ruolo trofico della specie nel bacino Mediterraneo. La Professoressa Agnese Marchini dell’Università di Pavia, esperta di specie aliene marine, completa il team scientifico.



Il progetto TROPHYC mira a fornire dati scientifici strutturati per una gestione sostenibile degli habitat e delle risorse, valutando i rischi e le opportunità. I risultati saranno resi disponibili su LifeWatch ERIC Italy, offrendo un supporto decisionale al controllo del granchio blu. Sono già state espresse dimostrazioni d'interesse da enti regionali, nazionali e internazionali, dimostrando l'importanza di questa ricerca su scala globale.

- Il 5 dicembre 2023, dalla sede ECOTEKNE dell’Università del Salento a Lecce, ha preso il via il progetto TROPHYC, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca. L'obiettivo principale è indagare sugli impatti ecologici del granchio blu Callinectes sapidus, una specie invasiva che ha attirato l'attenzione pubblica negli ultimi mesi.