Intimissimi conquista i look natalizi delle celebrities





Si avvicina il Natale e l’aria di festa si fa sentire anche grazie ai capi Intimissimi scelti per l’occasione, tra sensuale lingerie, scintillanti body e caldissimi pigiami indossati dalle celebrities amiche del brand.

La palette colori si accende con l’iconico rosso ceralacca, accompagnato da profonde nuances come il blu velluto, viola lame’ e l’intramontabile nero arricchito anche da strass.

La collezione Lingerie Natale, impreziosita da raffinati dettagli gioello e pizzi ricercati, viene indossata anche da Belen ed Elisabetta Canalis.

Immancabili le proposte per la scintillante linea party, con un’ampia proposta di body e corsetti esternabili.

Infine, la collezione nightwear, si arricchisce dei completi taglio maschile in tartan scozzese e delle maglie con applicazioni dallo stile cocooning che si aggiungono ai capi must-have in seta rossa per le feste.

Emily Pallini, Alessia Lanza e Alice Campello, ma anche Valentina Cabassi, Ludovica Sauer e moltissime altre le influencers che hanno scelto l’eleganza del brand per le feste: donne diverse tra loro per attitude e personalità, ma che non hanno saputo resistere al fascino della collezione Natale firmata Intimissimi.