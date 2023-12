Italia Viva: il 2024, anno della proposta politica riformista in Terra di Bari

BARI - Italia Viva guarda al 2024 come l'anno della nascita di una proposta politica riformista in Terra di Bari. Il presidente Stefano Franco annuncia iniziative sui temi chiave come Sanità, ZES, Scuola, Turismo e altro. Invita la comunità a partecipare alla costruzione di un progetto politico focalizzato su riforme organiche e strutturate.