Tragedia nel Porto di Bari: morto 51enne in incidente sul lavoro

BARI - Nel porto di Bari, Angelo Rossini, 51 anni, ha perso la vita durante le operazioni di movimentazione container. L'incidente, che coinvolgeva un mezzo di sollevamento in retromarcia, solleva preoccupazioni sui rischi derivanti dagli spazi esigui nei piazzali portuali. I sindacati, in risposta, annunciano uno sciopero di 24 ore domani, 31 dicembre 2023, per richiamare l'attenzione sulle condizioni di sicurezza nel settore.